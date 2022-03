Bombeiros controlam incêndio no Centro de Santo Antônio de Posse

Na noite desta terça-feria (15), o Corpo de Bombeiros de Santo Antonio de Posse, foi acionado para conter um incêndio numa casa no centro da Cidade.

De acordo com vídeo enviado a redação por populares, a equipe chegou ao local e com o auxilio de jatos de água, conseguiram conter as chamas.

O incidente aconteceu na Travessa Santa Izabel, Centro, não há informações se houve ou não feridos.

Ainda não se sabe o motivo pelo qual o incêndio possa ter começado.