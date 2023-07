Boutique Solidária: Compartilhando Solidariedade em Engenheiro Coelho

A Assistência Social da Prefeitura de Engenheiro Coelho está lançando o projeto “Boutique Solidária” para promover a solidariedade e compartilhar roupas com aqueles que mais necessitam.

O evento será realizado no Salão Comunitário, localizado no endereço Alcídes Fransisqueti, 436/556 – Jardim Eldorado, nos dias 18 e 19 de julho, das 10h às 16h. A proposta é criar uma experiência de loja, onde as pessoas poderão escolher as roupas que desejam levar para casa.

Para garantir que todos se beneficiem, estabeleceu-se um limite de 5 peças de roupas por pessoa. A Boutique Solidária tem como lema “Doe o que puder, Pegue o que precisar, O que se compartilha, se multiplica!”.

Convidamos todos os moradores de Engenheiro Coelho a participar desse nobre projeto, doando roupas e acessórios em bom estado. Além disso, convidamos a comunidade a visitar a Boutique Solidária para encontrar peças que atendam às suas necessidades. Juntos, podemos fazer a diferença e multiplicar o poder da solidariedade em nossa comunidade.