Brasa & Viola reúne artistas e agita público presente no Shopping Iguatemi em Campinas

Crédito Foto: RTImagens

Com a excelência de mais de 20 anos realizando eventos e shows no interior do Estado de São Paulo, a Multi Produtora trouxe para a cidade de Campinas, no último final de semana, o evento “Brasa & Viola Campinas”. A festa, que aconteceu no estacionamento do Shopping Iguatemi, se destacou pela estrutura e qualidade nas bebidas e dos cortes de churrasco com carnes nobres e exóticas, além de um time de artistas de primeira.

“Conseguimos reunir num mesmo evento várias paixões do brasileiro como churrasco, bebida e muita música boa. Realizamos um evento para toda a família, que veio desfrutar de uma tarde prazerosa com muita segurança e entretenimento”, comentou Estéfano Bespalec Junior, CEO da Multi Produtora.

Paixão nacional, o delicioso churrasco é unanimidade quando se trata do paladar do brasileiro. Totalizando oito horas de festa open bar e open food a cantora Bruna Viola, além de Otávio & Raphael, DJ Felipe e Banda Vaka Loka comandaram a galera presente com muita música boa e que marcaram gerações. O público também desfrutou dos serviços de tatuagem, massagem, touro mecânico, entre outras atrações.

Desde o lançamento da festa, em 2019, esta é a quarta edição realizada do “Brasa & Viola”, que nasceu da ideia de duas amigas, a empresária Thereza Rissi (Tetê) e a artista Bruna Viola, ambas apaixonadas por churrasco, pescaria e música sertaneja. O evento, que tem o nome inspirado na violeira, é uma união de música, boa gastronomia e entretenimento para toda a família. Além de valorizar a essência sertaneja, cultura tão presente no Brasil.

MULTI PRODUTORA

Há mais de 20 anos atuando no mercado do show business, a Multi Produtora, localizada na cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo, já promoveu centenas de shows dos mais diversos gêneros musicais, além de também gerenciar e potencializar a carreira de diversos artistas. Pitty, CPM 22, Dilsinho, Planta & Raiz, Detonautas, Priscilla Alcantara, Marcelo D2, entre tantos outros são alguns dos importantes nomes da cena musical que já se apresentaram sobre a chancela da Multi Produtora.