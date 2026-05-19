Brasil estreia contra Marrocos na Copa de 2026; legislação não prevê folga automática em dias de jogos

Seleção Brasileira fará os três primeiros jogos da fase de grupos à noite; empresas não são obrigadas a liberar funcionários

A Seleção Brasileira já conhece os adversários e datas dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Na fase de grupos, o Brasil terá três partidas programadas para o período noturno, o que deve movimentar torcedores em todo o país. A estreia será no dia 13 de junho, um sábado, às 19h, contra o Marrocos, em Nova York. Depois, a equipe enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, uma sexta-feira, às 22h, na Filadélfia. O último compromisso da primeira fase será no dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 19h, diante da Escócia, em Miami.

Apesar da expectativa em torno dos jogos da Seleção, a legislação trabalhista brasileira não prevê folga automática nem transforma as datas das partidas em feriados nacionais. Com isso, empresas não têm obrigação legal de dispensar funcionários ou alterar o expediente em dias de jogos.

Na prática, a liberação depende de acordo entre empregador e empregado. Muitas empresas adotam alternativas como flexibilização do expediente, compensação de horas por meio do banco de horas ou autorização para que os colaboradores acompanhem a partida no próprio ambiente de trabalho.

Especialistas ressaltam que faltar sem autorização pode gerar desconto salarial e até advertência disciplinar.

Nos serviços essenciais, como hospitais, segurança pública, transporte e atendimento de emergência, o funcionamento deve seguir normalmente, sem paralisações durante os jogos.

Como os confrontos do Brasil nesta primeira fase acontecerão à noite, a tendência é de menor impacto no expediente comercial em comparação com edições anteriores da Copa realizadas em horários diurnos.

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa 2026:

• 13 de junho – sábado – 19h

Brasil x Marrocos – Nova York

• 19 de junho – sexta-feira – 22h

Brasil x Haiti – Filadélfia

• 24 de junho – quarta-feira – 19h

Brasil x Escócia – Miami

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12)