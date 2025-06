BRASIL LIVRE

Brasil é reconhecido internacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação. Conquista histórica para os produtores rurais e para todos os brasileiros. O anúncio do novo status sanitário feito dia 29 de Maio, em Paris, pela Organização Mundial de Saúde Animal durante a 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal. O vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeão Pereira, a senadora Tereza Cristina, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a diretora de Relações Internacionais, Sueme Mori, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso do Sul (Famasul), Marcelo Bertoni, estiveram presentes na sessão da OMSA na capital francesa.

ESTABILIDADE DOS PREÇOS

Oministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou de audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados para tratar das ações do Governo Federal destinadas à redução dos preços dos alimentos e ao enfrentamento do endividamento dos produtores rurais afetados por eventos climáticos.

COLÔMBIA

Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estiveram na Colômbia para uma missão internacional. A atividade integra um projeto de cooperação técnica focado no combate à fome, através do aprimoramento do sistema de compras públicas de alimentos. Com duração prevista de 24 meses, o projeto visa compartilhar conhecimentos brasileiros sobre compras governamentais de alimentos para reduzir a insegurança alimentar no país vizinho. A cooperação envolve instituições de ambos os países.

NOVO MAPA

Está disponível para a sociedade a versão atualizada do mapa de aptidão agrícola das terras do Brasil, na escala um para 500 mil, que indica em nível regional o potencial das terras para uso com lavouras, em três níveis de manejo, ou para usos menos intensivos, com pastagem plantada, silvicultura ou pastagem natural. Os estudos que resultaram na classificação da aptidão agrícola em todas as regiões brasileiras foram desenvolvidos por pesquisadores da Embrapa Solos (RJ) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com aporte financeiro do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

CAFÉ DE SÃO PAULO

O café paulista, que já foi referência na economia nacional no século passado, tem ganhado fôlego nas últimas décadas, reconquistando uma posição de destaque. Prova disso são as recentes inúmeras premiações, como o Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso, conquistado por Daniella Pelosini, produtora de Pardinho, integrante da Comissão Técnica de Cafeicultura da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e presidente da Câmara Setorial no estado.

CACAU

O Programa Cacau SP, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), através da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), em parceria com o Instituto de Tecnologia dos Alimentos (ITAL) e a Apta Regional, vem, atraindo a atenção dos produtores rurais, em especial da região de São José do Rio Preto. Hoje, o fruto já é cultivado em 60 propriedades em 38 municípios paulistas. Todos são apoiados pelo Programa Cacau SP. Em parceria com o ITAL, a CATI capacita os produtores no pós-colheita e para o processamento das amêndoas. Trabalho que permite o preparo do chocolate, bem como outros produtos como farinhas, chás e achocolatados. O cacau pode ser cultivado sozinho ou integrado a outras culturas como a seringueira, a banana ou sistemas agroflorestais.

ALGODÃO/CEPEA

Levantamento do Cepea mostra que os preços do algodão em pluma seguem operando dentro de um estreito intervalo verificado desde meados de abril/25, com o Indicador CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, entre R$ 4,30/libra-peso e R$ 4,40/lp. Segundo o Centro de Pesquisas, a oferta atual restrita, devido à entressafra no País, sustenta os valores. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista