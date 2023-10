Bruno & Marrone revelam a importância do Caldas Country Festival na carreira da dupla: “Oportunidade para estar cada vez mais próximos do público jovem”

Faltando apenas uma semana para o megaevento, dupla sertaneja relembra melhores momentos do festival e dão spoiler sobre o setlist da apresentação

Brasil está prestes a se encontrar em Caldas Novas (GO) para o festival mais quente do país! O Caldas Country Festival abre seus portões no primeiro dia de novembro já com um esquenta seguido da pré-festa, que promete agitar a cidade interiorana, e ainda chega com mais dois dias de grandes atrações no palco do evento, música para todos os gostos e muito mais!

Já em contagem regressiva, não só o público, mas também os artistas estão ansiosos para subir ao palco do Caldas Country Festival. Entre os artistas que anseiam pelo grande dia, está a dupla Bruno & Marrone.

Os cantores – que se apresentam na sexta-feira (03), mesmo dia de Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme e Claudia Leitte (trio) – já subiram nos palcos do festival em outros anos, mas sempre fazem questão de incluir o grande evento do circuito sertanejo na agenda da dupla e reencontrar o público que se encontra em Caldas Novas (GO) todos os anos. Afinal, como os próprios artistas falaram: “O festival chega todo ano com a mesma boa energia de sempre”.

Com quase 40 anos de estrada, Bruno & Marrone encontram nos palcos do megaevento uma oportunidade de se renovarem: “É uma ótima oportunidade que temos para estar cada vez mais próximos do público jovem”, declara Bruno.

Com um repertório repleto de hits, o show dos sertanejos promete agitar a arena “Vamos cantar todos os sucessos que o nosso público escolheu, que graças a Deus são vários”, comenta Marrone.

Se você ainda não garantiu o seu ingresso, aproveita que ainda dá tempo! A compra dos passaportes pode ser feita em até 10x sem juros e os convites estão disponíveis no site http://Totalacesso.com.

Aproveite para conferir quando seu artista favorito subirá ao palco do festival mais quente do Brasil!

Quarta-feira, 01/11 | Esquenta: Guilherme & Benuto e Netto DJ;

Quinta-feira, 02/11 | Pré-festa: Luan Pereira, Malifoo e Vini & Bisioli;

Sexta-feira, 03/11: Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme e Claudia Leitte (trio);

Sábado, 04/11: Jorge & Mateus, Gustavo Mioto, Zé Neto & Cristiano, Pedro Sampaio, Edson & Hudson + Milionário e Banda Eva (trio).

Feriadão de 1 a 4 de novembro, o Brasil inteiro irá se encontrar em Caldas Novas (GO)!