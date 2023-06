Cabelo masculino: como cuidar dos crespos e cacheados com dicas do especialista Juninho Loes

Não é mais novidade que os homens estão cada vez mais preocupados com a aparência, a cada dia que passa deixa de lado o básico e buscam novidades na área da beleza e os tratamentos capilares, cortes e penteados se destacam atualmente.

Muitos homens pensam que cuidar dos cabelos cacheados ou crespos não é uma tarefa fácil, por isso preferem cortar bem curto ou raspar. Mas, segundo o hair stylist Juninho Loes, para ter um cabelo saudável e estiloso, basta apostar nos cronogramas capilares mapeando as hidratações, nutrições e reconstruções para auxiliar nos cuidados em casa.

Escolher o produto certo é muito importante, na lavagem pode-se utilizar um shampoo com pH entre 5 e 6, os condicionadores e máscaras com pH entre 4 e 4,5, para não criar exposição nas camadas cuticulares e manter os fios saudáveis a curto, médio e longo prazo.

Segundo o especialista, o cronograma capilar semanal para os cabelos ondulados deve ser composto por três higienizações e pelo menos um tratamento. No caso dos cacheados de duas a três higienizações e os crespos, de uma a duas, e ambos, manter apenas um tratamento por semana. Como opção de tratamento, pode ser a hidratação, responsável pela reposição de água nos fios e também a umectação, indicada para os cabelos mais ressecados, dos crespos aos cacheado, com ação em devolver os óleos essenciais a fibra capilar.

“À medida que os movimentos vão quebrando as estruturas desse país, os homens se sentem pertencentes também desse lugar de acessar a sua beleza. É na quebra do racismo estrutural, que os homens também deixam de ser carecas e conhecem o seu próprio cabelo, usando das habilidades, técnicas e tecnologias para se sentir bonitos e ressignificar suas formas de autocuidado e vaidade”, diz Juninho.

Além dos cuidados com o cabelo masculino, o estilo conta muito e está super em alta com as finalizações, cortes e penteados. Assim como os cortes certificam as finalizações, as finalizações assinam os designs dos cortes, como a fitagem e a técnica da esponja.

Loes indica as propostas mais pedidas no salão: cortes em camadas, black power, undercut, sidercut, udercut Bun (para os day afters), corte americano (em diferentes degrades), low fade, entre outras técnicas de cortes que tem como finalização o nudreads.

