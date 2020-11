Cabos de energia elétrica são furtados na Captação de Água do Camanducaia Mirim

Na madrugada do último domingo foi registrado o furto de cabos de energia elétrica da Captação de Água do Camanducaia Mirim, localizada no Barreiro. Os cabos furtados são ligados às bombas responsáveis pela captação de água, sendo assim, o fornecimento foi interrompido às 01h30 da madrugada e comprometeu o abastecimento em todo o município.

A equipe do Departamento de Água e Esgoto de Santo Antônio de Posse entrou em contato com fornecedores e parceiros e conseguiu substituir os cabos de energia elétrica das bombas e normalizou o fornecimento de água, acionando as bombas por volta das 18h30 do domingo, dia 22. O Departamento de Água e Esgoto pede que a população continue utilizando a água de forma consciente e responsável.