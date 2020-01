Cadastramento para uso do Transporte Escolar em 2020 começa na próxima segunda, 13 de janeiro

Estudantes da rede municipal de ensino de Jaguariúna que em 2019 utilizaram o Transporte Escolar gratuito fornecido pela Prefeitura para fazer cursos técnicos ou de nível superior (Faculdade) em Amparo, Campinas, Mogi Mirim e Mogi Guaçu, além do UniFaj (Centro Universitário de Jaguariúna) e Senai Jaguariúna, devem fazer o cadastramento no período de 13 a 17 de janeiro.

A Secretaria Municipal de Educação informa que o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, no prédio da Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno (foto). O endereço é Rua Bahia, 140 – Jardim São João. Já as regras são as mesmas para os alunos que irão tirar a Carteirinha pela primeira vez, ou seja, é necessário apresentar cópia dos seguintes documentos:

– RG (Cédula de Identidade);

– Comprovante de Residência (pode ser conta de água, de energia elétrica, telefone fixo ou contrato de locação recente e em nome do aluno ou de um responsável por ele que seja maior de idade);

– Comprovante de Frequência 2019: somente para quem esteve matriculado no ano letivo de 2019;

– Comprovante de Matrícula para 2020;

– Cartão Cidadão atualizado;

– Uma foto no tamanho 3 x 4;

Além disso, a Secretaria de Educação lembra que o estudante que utilizou o Transporte Escolar em 2019 deve devolver a Carteirinha no ato do novo cadastramento para 2020.

Reportagem: Aluízio Santana