‘CAFÉ COM VIOLA’ DESTE DOMINGO SERÁ NA HISTÓRICA FAZENDA DA BARRA

O Café com Viola deste domingo, dia 24 de março, será especial em homenagem ao mês das mulheres. Em vez do tradicional palco do Centro de Cultura Caipira, na Estação de Guedes, dessa vez o evento vai acontecer na Fazenda da Barra, a partir das 10h. A entrada é gratuita.

Além da apresentação da Orquestra Violeiros de Jaguary, o Café com Viola deste domingo terá visita guiada ao interior da sede da Fazenda da Barra, um dos principais patrimônios históricos de Jaguariúna, e food trucks no local.

O evento é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Uma programação para toda a família.

Foto: Ivair Oliveira