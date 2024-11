Caio Vicenzotti é Eleito Presidente da OAB Jaguariúna e Santo Antônio de Posse para o Triênio 2025-2027

Na última quinta-feira, 21 de novembro, o advogado Caio Vicenzotti foi eleito presidente da 232ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que abrange Jaguariúna e Santo Antônio de Posse. Representando a chapa “OAB Conectada com Você”, Vicenzotti conquistou 86,27% dos votos válidos, totalizando 245 votos, assegurando o mandato para o triênio 2025-2027.

A nova diretoria será composta também por:

Mariana Erjautz Borges Lauar Lara – Vice-presidente

Vânia dos Santos Silva Oliveira – Secretária Geral

Vera Aline de Paula Stoppa – Secretária Geral-Adjunta

Guilherme Gardinalli – Tesoureiro

Mensagem de Compromisso

Em entrevista à nossa redação, Dr. Caio expressou gratidão pela confiança da classe e reafirmou seu compromisso com a advocacia local:

“Agradeço aos 245 votos válidos para minha chapa e também aqueles que ajudaram na votação da Chapa 14 na OAB/SP. Agora que as eleições se encerraram, não há mais lados A ou B. No próximo triênio, trabalharei por toda a classe, sem distinção. Minha meta principal e dos novos membros da diretoria é entregar nossas 10 proposta apresentadas, garantindo que elas atendam às necessidades e expectativas da advocacia local. Serão três anos de muito trabalho pela frente, e espero contar com a colaboração da classe para que nossos projetos deem certo!”

Celebração da Vitória

Na mesma noite, a chapa vencedora e um grupo de advogados se reuniram no Botequim da Estação, em Jaguariúna, para celebrar a conquista. O clima de união e otimismo marcou o encontro, reforçando o compromisso da nova diretoria com a advocacia local.

Com uma pauta de propostas inovadoras, a nova gestão promete uma atuação voltada para a modernização e o fortalecimento da classe. O triênio 2025-2027 será decisivo para a implementação de melhorias que visam atender às demandas dos advogados da região.

Clique para ver as fotos da comemoração AQUI