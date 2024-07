CAIXA lança crédito de R$ 10 mil para MEI

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Os microempreendedores individuais (MEI) passam a contar com um pacote de serviços digitais da Caixa Econômica Federal. Fazem parte do conjunto de novidades benefícios como crédito de até R$ 10 mil, com taxa de 4,01% ao mês.

E o banco esclarece que o microempreendedor não precisará ir até a uma agência da CAIXA para abrir uma conta e ter os benefícios liberados. O processo de abertura da conta é 100% digital. De acordo com o banco, o objetivo é promover a inclusão digital dos clientes MEI e reduzir custos com serviços bancários, o que poderá contribuir para a geração de empregos.

Dentre as vantagens da digitalização, os MEI poderão fazer todas as operações com o uso de reconhecimento facial, o que traz maior segurança em todas as transações.

O pacote de serviços preparado para atender às necessidades dos MEI começa pela Conta Digital PJ MEI, uma conta exclusiva no aplicativo Caixa Tem. Ao abrir a conta digital, os MEI têm acesso a um portfólio completo de produtos e serviços da Caixa.

Reportagem, Max Gonçalves

Agência Voz