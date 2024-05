CAIXA OFERECE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO PRODUTOR RURAL DURANTE A AGRISHOW 2024

Em sua 29ª edição, feira reúne soluções para todos os tipos de culturas, safras e tamanhos de propriedades

A CAIXA participa, entre os dias 29 de abril e 03 de maio, da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a Agrishow 2024, em Ribeirão Preto (SP), reconhecida como o palco dos lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio.

O banco está presente no evento com estande e equipe especializada para oferecer ao público do agronegócio as linhas de custeio e investimento pecuário e agrícola, comercialização e industrialização, consórcio de veículos pesados, além de outros produtos e serviços do portfólio CAIXA destinados aos produtores rurais de todos os portes.

Nesta edição, a feira estima receber mais de 195 mil visitantes em um espaço de 520 mil m², com cerca de 800 expositores de área. A expectativa é que o volume de negócios seja semelhante ao ano passado. Em relação à geração de negócios locais e regionais, a previsão é de que feira estimule a movimentação de mais de R$ 500 milhões na economia de Ribeirão Preto e cidades vizinhas, considerando os gastos dos visitantes em transporte, hospedagem, alimentação e outras atividades.

Crédito Rural CAIXA:

O crédito rural da CAIXA financia despesas que vão desde o custeio de cada ciclo produtivo até investimentos em bens e serviços. Seja para melhorar a cultura do alimento ou adquirir máquinas e equipamentos, a CAIXA está presente ajudando a levar a produção mais longe.

A instituição oferta, por meio do Plano Safra 2023/2024, crédito rural para agricultores familiares, médios e grandes produtores, além de agroindústrias e cooperativas. Para a agricultura familiar, está disponível R$ 1,3 bilhão para auxiliar no desenvolvimento dessa modalidade de produção agrícola, proporcionando crédito mais barato e maior rentabilidade para a colheita.

O Plano Safra 2023/2024 passou a incluir povos e comunidades tradicionais e indígenas como beneficiários do Pronaf e restabeleceu o Programa Mais Alimentos, para estimular a produção e a aquisição de máquinas e implementos agrícolas específicos para a agricultura familiar.

Informações sobre as linhas de crédito rural da CAIXA podem ser consultadas no site do banco.

Sobre a Agrishow

Vista como uma vitrine de inovações tecnológicas, a 29ª edição da Agrishow conta com mais de 800 expositores, empresas líderes em diversos segmentos, que apresentam soluções que vão desde modernos maquinários até robôs programados com inteligência artificial e outras novidades destinadas a atender às mais diversas demandas do agronegócio.

Serviço:

Estande da CAIXA na AGRISHOW 2024

Data: Até 3 de maio

Local: Rodovia Antônio Duarte Nogueira, Km 321 – Ribeirão Preto (SP)

Horário: das 8h às 18h