Caldas Country Festival aquece economia local e gera milhares de empregos

Em 16ª edição, megaevento sediado em Caldas Novas (GO) reúne público de todo o Brasil

Caldas Country Festival, o festival mais quente do Brasil, aquece também a economia! A cidade-sede, Caldas Novas (GO), já sente os efeitos positivos da 16ª edição, que começa em 1º de novembro!

Com público estimado de 45 mil pessoas representando todas as regiões brasileiras, o megaevento sertanejo movimenta na região mais de R$ 50 milhões de reais e gera 12 mil empregos, somando 15 mil trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente no festival!

Quem for ao Caldas Country Festival vai se impressionar com a estrutura de altíssima tecnologia, incluindo 1856 pontos de iluminação e, no palco principal, um telão de led com 600 metros quadrados e 4000 kWh capaz de abastecer uma cidade de 100 mil habitantes!

Além dos shows nos dias 3 e 4 de novembro, os fãs poderão aproveitar atrações como avião, hotel, open bar, pré-festa, esquenta, trio elétrico e DJs até o amanhecer! E tem mais: o Caldas Country Festival 2023 não começou, mas a organização já começa a preparar a edição de 2024!

A chapa vai esquentar a partir de 1° de novembro, com o famoso esquenta! A pré-festa ocorrerá no dia 2, preparando os fãs para dois dias de muita música e convidados especiais! Em 3 a 4 de novembro, o Brasil inteiro irá se encontrar em Caldas Novas (GO)!

Confira o line-up completo do Caldas Country Festival 2023:

Quarta, 1°/11: esquenta

Guilherme & Benuto

Netto DJ

Quinta, 2/11: pré-festa

Luan Pereira

Vini & Bisioli

Sexta, 3/11:

Bruno & Marrone

Ana Castela

Maiara & Maraisa

Hugo & Guilherme

Claudia Leitte (trio)

Sábado, 4/11:

Jorge & Mateus

Gustavo Mioto

Zé Neto & Cristiano

Pedro Sampaio

Edson e Hudson + Milionário

Banda Eva (trio)