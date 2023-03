CÂMARA AMPARO – Vereador Cazotti pede passarela na rotatória de Três Pontes para deputado Edmir Chedid

Em visita à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALSP), dia

28 de fevereiro, o vereador Carlos Cazotti (MDB) e o subprefeito do

distrito de Três Pontes, Antonio Cardoso, entregaram oficialmente o

pedido de construção de uma passarela elevada na rotatória de acesso

ao distrito.

A solicitação foi feita ao deputado estadual, Edmir Chedid (União),

que recebeu as autoridades amparenses em seu gabinete. “Pedimos a

intervenção do deputado junto ao Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de São Paulo (DER) para que, em caráter de urgência, faça

estudos para implantar redutores de velocidade, faixa de pedestres e a

construção da passarela”, resumiu Cazotti. O acesso ao distrito de

Três Pontes é na Rodovia Professora Pedrina Maria da Silva Valente,

próximo ao Km 3.

O deputado encaminhará o pedido ao Departamento de Engenharia do DER.

“Edmir tem forte atuação em nossa região e confio que atenderá nossa

demanda”, opinou o vereador.