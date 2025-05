Câmara aprova reajuste da inflação de 5,08% para servidores municipais de Paulínia

A Câmara de Paulínia aprovou, na sessão desta terça-feira (20/5), o índice de 5,08% de recomposição inflacionária nos salários dos servidores públicos. O percentual corresponde ao acumulado do IPCA entre março de 2024 e fevereiro de 2025 e será aplicado a partir de 1º de maio deste ano.

O reajuste abrange servidores ativos, cargos em comissão, funções de confiança, chefes de serviço, horistas e também se estende a aposentados e pensionistas, com impacto estimado de R$ 83,9 milhões no orçamento de 2025, segundo projeção da Prefeitura. A medida contempla ainda a atualização das tabelas salariais previstas em diversas legislações municipais e complementares vigentes.

Como complemento à valorização do funcionalismo, também foi aprovado o aumento do valor do vale-refeição. O novo teto passa de R$ 500 para R$ 800 mensais, dependendo dos dias efetivamente trabalhados. O benefício, com caráter indenizatório, visa compensar as despesas com alimentação entre as jornadas.

HOMENAGENS

A 17ª Sessão Ordinária do ano aprovou também congratulações de Pedro Bernarde (DC) e Helder Pereira (PL) à Escola Técnica de Paulínia (Etep) pela realização da Semana de Enfermagem 2025. Já Messias Brito (PL) lembrou a passagem do Dia do Gari, comemorado em 16 de maio, e Alex Eduardo (PRTB), o Dia da Assistente Social, celebrado em 15 de maio.

Gibi Professor (Podemos) parabenizou o Grupo de Capoeira Raízes Baianas e seus atletas pelos resultados alcançados no Campeonato Aberto de Capoeira, disputado em Americana.