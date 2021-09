Câmara de Vereadores realiza audiência sobre Plano Plurianual

A Câmara Municipal de Engenheiro Coelho realiza nesta quarta-feira (29), a segunda audiência pública para debater o Plano Plurianual (PL-27/2021). Esse plano estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, organizando em programas, estruturado em ações, que resultem em bens e serviços para a população. A sessão é aberta ao público.

As diretrizes e ações para os anos de 2022 até 2025 serão pautadas neste encontro que a população pode opinar sobre seus interesses e necessidades. É com base no Plano Plurianual que são atribuídas as políticas públicas que serão executadas, tais como, metas físicas e financeiras, públicos-alvo, produtos a serem entregues à sociedade e obras a serem realizadas.

O encontro para a audiência pública acontece na sede da Câmara Municipal, nesta quarta-feira (29), às 15h, com a possibilidade de participação de público. O Legislativo está localizado na Rua Catarina Maria Fravaretto Caetano, nº 369, Jardim Brasil.

Fonte: CVEC