Câmara Jovem 2024 volta a debater propostas na 2ª Sessão Ordinária, nesta terça (12/11)

A Câmara Jovem de Paulínia participa nesta terça-feira (12/11) da 2ª Sessão Ordinária de 2024, às 9h15.

São 40 propostas na pauta, incluindo iniciativas de alimentação complementar nas escolas; capacitação de jovens; melhorias no trânsito; atividades de esporte e cultura; ações de segurança e cuidados com o meio ambiente, por exemplo.

A sessão é aberta ao público e será transmitida ao vivo no site institucional e nas redes sociais da Casa.

CONHEÇA A PAUTA DA 2ª SESSÃO.

O PROJETO

A iniciativa teve início em 2017 e está na quinta edição, com o objetivo de formar cidadãos mais conscientes sobre o papel do Legislativo no município e no país.

Participam do projeto as escolas EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom; EMEFM Vitor Szczepanski e Souza Silva; EE Doutor Francisco de Araújo Mascarenhas; EE Padre José Narciso Vieira Ehrenberg; EE Núcleo Habitacional José Paulino Nogueira; e EMEF Professor Domingos de Araújo.

Também fazem parte os colégios Adventista de Paulínia; Anglo Paulínia; COC Paulínia e Pitágoras.