Câmara Municipal adota medidas de proteção ao Coronavírus

A 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Holambra foi realizada na noite desta segunda-feira, 16, de uma maneira diferente, sem a presença de munícipes. Isso porque a Mesa Diretora do Legislativo adotou medidas emergenciais para prevenir o contágio a servidores e a população em geral que frequenta a Casa de Leis.

O acesso nas dependências está limitado aos vereadores, servidores do Legislativo, prestadores de serviço que mantêm contrato com o Legislativo e de membros e servidores dos Poderes Executivo e Judiciário e estão suspensos, por tempo indeterminado, eventos como solenidades, audiências públicas e reuniões com moradores.

As medidas foram oficializadas através da Portaria nº 009/2020. As sessões ordinárias e reuniões fechadas das comissões serão mantidas. A próxima sessão está marcada para a próxima segunda-feira, 23, e pode ser acompanhada online, através do site www.camaraholambra.sp.gov.br/Pagina/Listar/358.

“Hoje é uma noite atípica, infelizmente não pudemos ter o público presente mas tomamos essa decisão acompanhando as orientações dos órgãos competentes e seguindo outras Casas de Leis da região que tomaram a mesma medida, precisamos ter precaução para evitarmos que o vírus se espalhe mais rápido,” explicou o presidente, Lucas Barbosa Simioni.

“Peço a compreensão de todos, é uma situação que ninguém gostaria de estar passando, mas se Deus quiser logo venceremos essa pandemia e voltaremos a vida normal”, pontuou.

O chefe do legislativo anunciou ainda o adiamento do concurso público para o cargo de assessor de comunicação previsto para o próximo domingo, 22, na Escola Municipal Parque dos Ipês. Uma nova data será anunciada em breve.