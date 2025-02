CÂMARA PROMOVE TREINAMENTO DE ORATÓRIA E NOÇÕES DO REGIMENTO INTERNO PARA OS VEREADORES

A primeira Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse será realizada na próxima segunda-feira, 10 de fevereiro. Como preparação para o início do calendário legislativo, os vereadores participaram de um treinamento de oratória com o objetivo de aprimorar suas habilidades de comunicação.

O curso foi dividido em duas manhãs, totalizando 8 horas, em que foram ensinadas técnicas de fala, controle da voz, linguagem corporal e estratégias para engajar o público, além de várias dinâmicas práticas e ensinamentos sobre o regimento interno da Câmara, com as condutas e regras a serem observadas pelos vereadores durante as sessões plenárias.

Assessores e servidores do Legislativo também participaram do treinamento, que contou ainda com a presença do vice-prefeito Preto Eventos.

“Fiz questão de que esse treinamento fosse umas das primeiras ações da nossa gestão porque uma comunicação clara e o respeito ao regimento da Casa fortalecem o trabalho dos vereadores e a imagem da Câmara perante a sociedade”, explicou o presidente da Casa de Leis, Adalberto Bergo Filho – Dal do Betóca.

“Este tipo de treinamento é essencial para os representantes políticos, pois uma boa oratória é fundamental para transmitir ideias de forma clara e persuasiva, além de facilitar o diálogo com a população e a defesa de projetos e propostas”, afirmou o mentor de oratória Amauri da Rocha.

“Essa iniciativa visa não apenas melhorar a qualidade das sessões legislativas, mas também fortalecer a relação entre os vereadores e a comunidade, promovendo uma política mais transparente e acessível. A capacitação em oratória resulta em um desempenho mais eficaz na função pública e na construção de uma democracia mais participativa”, completou a especialista em mentorias de oratória, Bia Kobal.