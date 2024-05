Câmara realiza Audiência Pública sobre a LDO 2025

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, por meio da comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, realiza nesta terça-feira, 28 de maio, a Audiência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025. A atividade irá acontecer no Plenário a partir das 18h e é aberta ao público e também, poderá ser acompanhada pela internet, em tempo real, por meio da TV Câmara, em http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada pelo Poder Executivo e estabelece as regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano seguinte. O Projeto de Lei nº 008/2024 referente a discussão se encontra no site oficial da Câmara. Dúvidas e questionamentos poderão ser enviadas para o email assessoriageral@camaraholambra.sp.gov.br.