Câmara realiza audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual

A Câmara Municipal de Holambra irá realizar no dia 5 de novembro, terça-feira, a Audiência Pública sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025. A atividade irá acontecer no plenário da Câmara Municipal a partir das 18h e é aberta para toda a população.

Quem preferir, também poderá acompanhar pela internet, em tempo real, por meio da TV Câmara, em http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra. O trabalho será conduzido pelo economista e diretor municipal de Finanças e Contabilidade, Rodolfo Silva Pinto, em auxílio técnico à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

A LOA estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano.