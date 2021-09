Câmara recua e mantém 12 vereadores para 2025 em Arthur Nogueira

Em uma sessão bastante confusa e com dois intervalos regimentais, vereadores da Câmara de Artur Nogueira recuaram e mantiveram o número de 12 vereadores para a legislatura a partir de 2025. A votação aconteceu na noite desta segunda-feira (13).

O projeto que atualiza a Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira (Loman) era o primeiro da pauta na segunda parte do expediente, mas outros projetos passaram na frente por serem votados com Dispensa de Pareceres.

Ao discutirem o assunto, os vereadores aprovaram um destaque que tirou do projeto da Loman, o trecho que tratava do aumento de vereadores de 12 para 13, e com isso, a Câmara de Artur Nogueira mantém o número de 12 parlamentares.

O vereador Henrique Teles (PSDB) disse que o trecho foi retirado no projeto original e que será discutido posteriormente.