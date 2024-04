Secretaria de Educação entrega brinquedos novos para as Pré-Escolas municipais.

Durante o mês de abril, a Secretaria de Educação entregou os novos brinquedos para todas as Pré-Escolas municipais. As unidades realizaram a trocas de brinquedos desgastados e incluíram outros brinquedos ao rol de materiais que são utilizados no processo de ensino e aprendizagem das crianças.

Os brinquedos adquiridos possibilitam ao aprendizado cognitivo, sensório motor, além de proporcionar, por meio da diversão, a amizade e brincadeiras coletivas entre as crianças. Ao todo, foram adquiridos 2.175 brinquedos novos, com recursos próprios da Prefeitura.

Entre os itens estão: caminhãozinho, carrinho, tratorzinho, jogos educativos, kits: médico, regador, banheira, animais de fazenda, salão de beleza, balde para parque, carriola de praia, panelinhas, dinossauro e ferramentas, bolas, bambolês, bonecas.

As aquisições são parte do planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação constante das supervisoras e gestoras da Secretaria Municipal de Educação para garantir materiais de qualidade para o ensino e aprendizagem no cotidiano das crianças.