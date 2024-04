Profissionais do NAECAP Participam de Simpósio sobre Transtornos do Espectro do Autismo na UNICAMP

No último dia 08 de abril, as profissionais Isabela Augusta Gama e Tamires Porto da Silva, do Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira (NAECAP), marcaram presença no “IV Simpósio dos Transtornos do Espectro do Autismo”. O evento, organizado pelo PRATEA (Programa de Atenção aos Transtornos do Espectro do Autismo), teve lugar na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

O IV Simpósio dos Transtornos do Espectro do Autismo é reconhecido como um importante encontro que congrega uma variedade de palestras e debates, ministrados por especialistas renomados da área da saúde. Profissionais como médicos, neuropsicólogos, psiquiatras e enfermeiros se unem para discutir e promover ações pertinentes ao Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), visando uma compreensão mais ampla e a implementação de medidas eficazes na sociedade.

O evento se destaca não apenas por sua diversidade de temas e abordagens, mas também pela relevância das discussões e pela qualidade das informações compartilhadas. Com um público composto por profissionais, acadêmicos, pais, cuidadores e demais interessados na temática do TEA, o simpósio proporciona um ambiente propício para troca de experiências e conhecimentos.

Isabela Augusta Gama e Tamires Porto da Silva, representando o NAECAP, participaram ativamente das atividades do simpósio, enriquecendo suas práticas profissionais com as últimas pesquisas e abordagens clínicas sobre o TEA. Sua presença demonstra o comprometimento do NAECAP em se manter atualizado e em buscar constantemente novas ferramentas e estratégias para melhor atender às necessidades das crianças e adolescentes com TEA e suas famílias.

Em um momento em que a conscientização e a inclusão das pessoas com TEA são pautas cada vez mais urgentes, eventos como o IV Simpósio dos Transtornos do Espectro do Autismo desempenham um papel fundamental na disseminação de conhecimento e na promoção de uma sociedade mais acolhedora e inclusiva para todos.