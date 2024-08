Caminhão Carregado com Cana de Açúcar Capota na SP-107 e Causa Transtornos no Trânsito

Na manhã do dia 06 de agosto, um acidente envolvendo duas carretas carregadas com cana de açúcar causou grande transtorno na Rodovia SP-107, na rotatória que liga Holambra a Artur Nogueira. Um dos caminhões capotou, obstruindo parte da pista e exigindo a intervenção das autoridades de trânsito.

O motorista do caminhão que capotou perdeu o controle na curva da rotatória. O impacto fez com que o veículo tombasse, espalhando a carga de cana pela pista. Para evitar maiores congestionamentos, os motoristas que seguiam pelo local foram redirecionados pelo canteiro central, permitindo a continuidade do fluxo de veículos, embora com lentidão.

Felizmente, o motorista do caminhão capotado não sofreu lesões graves. Ele conseguiu sair da cabine por conta própria e foi levado consciente ao pronto-socorro local para avaliação médica. Não houve relato de feridos entre os ocupantes do outro caminhão envolvido.

Equipes de resgate e de manutenção da rodovia foram acionadas rapidamente para a retirada dos veículos e da carga, além da limpeza da pista. A previsão é que o tráfego volte ao normal após a remoção total dos detritos e a liberação da via.