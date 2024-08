Caminhão com Produtos de Limpeza Tomba na Rodovia João Beira (SP-95) em Jaguariúna

Na manhã desta sexta-feira, 16 de agosto, um caminhão carregado com produtos de limpeza tombou na Rodovia João Beira (SP-95), em Jaguariúna. O acidente ocorreu no trecho conhecido como Curva 90, outro incidente semelhante ocorreu na mesma rodovia no início do mês.

O caminhão perdeu o controle na curva acentuada, vindo a tombar na lateral da pista. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Após ser retirado do veículo, ele foi encaminhado ao Hospital de Jaguariúna. De acordo com as informações preliminares, ele não corre risco de morte.

Este é o segundo acidente em agosto envolvendo caminhões na mesma rodovia e transportando o mesmo tipo de carga. No dia 1º de agosto, um caminhão carregado com produtos de limpeza também se acidentou na SP-95. Na ocasião, o motorista foi socorrido com ferimentos, mas sobreviveu.

A Rodovia João Beira permanece parcialmente interditada enquanto equipes trabalham na remoção do veículo e na limpeza da pista. As autoridades reforçam a necessidade de cautela dos motoristas que transitam pelo local, principalmente em condições adversas e em trechos sinuosos como a Curva 90.

A Polícia Rodoviária investiga as causas do acidente e se há relação entre os dois incidentes. Motoristas são aconselhados a evitar a área e buscar rotas alternativas até que a situação seja normalizada.

