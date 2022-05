Caminhão é furtado em Mogi Guaçu e localizado pela polícia civil de Santo Antônio de Posse

Investigações da Polícia Civil levam ao paradeiro do veículo

Um caminhão de carga foi furtado no Auto Posto Rio Guaçu nesta segunda-feira, 16. O proprietário do veículo qualificado nos autos diz que após descarregar sucata numa empresa em Mogi Guaçu, estava a caminho de São Paulo para carregar e seguir para o Estado da Bahia, sendo que no caminho parou no posto Rio Guaçu para tomar um banho deixando trancado o caminhão. Ao retornar, percebeu que havia sido furtado. Dentro do caminhão estavam um aparelho celular, documentos (cnh,rg,cpf), cartões, R$800,00 reais em dinheiro, crlv do veículo e roupas diversas.

Depois de investigações, a Polícia Civil de Santo Antônio de Posse, com apoio da Guarda Municipal, conseguiu localizar o veículo de carga na terça-feira, 17, no meio de uma plantação de eucaliptos, próximo ao bairro Itaquerê, na própria Santo Antônio de Posse.

Os Policiais Civis receberam informações através de coordenadas geográficas do possível local onde poderia estar o caminhão furtado. A equipe se dirigiu ao local situado na área rural do município e, em buscas pela mata, localizaram o caminhão VW/ 24.250 CNC 6XA. O veículo se encontrava com placas trocadas, sendo que neste ato tais placas foram formalmente apreendidas, sendo “DVT1A81”. O proprietário do caminhão foi informado e compareceu à Unidade Policial, onde foi feita a entrega do veículo.