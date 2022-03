Caminhão pega fogo Engenheiro Coelho

Um caminhão pegou fogo na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), próximo à Praça de Pedágio da cidade de Engenheiro Coelho, após uma pane elétrica na tarde desta quinta-feira (24).

De acordo com informações preliminares o motorista trafegava no sentido Artur Nogueira/Engenheiro Coelho quando houve o problema. O motorista parou e logo que desceu o incêndio tomou conta do veículo.



Apesar das chamas intensas, o motorista e o ajudante conseguiram sair sem ferimentos.

A brigada de incêndio da Concessionária Rota das Bandeiras foi acionado e compareceu no local rapidamente. A Defesa Civil de Artur Nogueira também se deslocou, prontamente, e juntas, as equipes conseguiram combater o fogo. O Corpo de Bombeiros também compareceu no local dos fatos para prestar apoio.

Apesar do incidente, o caminhão ficou às margens da Rodovia e não há paralisação no trânsito.