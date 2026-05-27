Campanha busca doadores de sangue para Silvio Alan Rodrigues

Doações podem ser feitas no Hemocentro da Unicamp, em Campinas; quem não puder doar pode ajudar compartilhando a campanha

Uma campanha de doação de sangue está sendo realizada em prol de Silvio Alan Rodrigues. A mobilização busca reunir doadores para auxiliar no processo de recuperação e tratamento, reforçando a importância de um gesto simples que pode fazer grande diferença.

A campanha também pede o apoio da população no compartilhamento das informações. Mesmo quem não puder doar sangue pode contribuir divulgando a imagem da ação em grupos, redes sociais e entre amigos, ajudando a alcançar pessoas aptas a realizar a doação.

Quem pode doar

Entre os critérios básicos para a doação de sangue estão estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, ter dormido bem na noite anterior e estar alimentado. A orientação é evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação.

Também é necessário apresentar documento oficial com foto, como RG, CNH ou Carteira de Trabalho. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável ou apresentar autorização.

Quem não pode doar

Pessoas com sintomas de gripe, resfriado ou febre devem aguardar a recuperação para realizar a doação. Quem fez tatuagem ou piercing recentemente também pode ficar temporariamente impedido, geralmente por um período de 6 a 12 meses, conforme avaliação do serviço de hemoterapia.

Também há restrições para pessoas que tiveram diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade.

A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode ajudar pacientes em tratamento, pessoas em cirurgias, vítimas de acidentes e outros casos que dependem dos estoques dos hemocentros.

Serviço

Campanha de doação de sangue em prol de Silvio Alan Rodrigues

Local: Hemocentro Unicamp

Endereço: Rua Carlos Chagas, 480, Cidade Universitária, Campinas, SP

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h; sábado, das 7h30 às 12h

Necessário apresentar documento oficial com foto

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