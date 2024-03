CAMPANHA COLETA MAIS DE 150 BOLSAS DE SANGUE EM JAGUARIÚNA

Fotos: Ivair Oliveira

A Campanha de Doação de Sangue realizada em Jaguariúna no último sábado, dia 2 de março, contou com a ajuda de 189 jaguariunenses. Destes foram coletadas 156 bolsas de sangue.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna, 25 candidatos foram considerados inaptos, 47 pessoas doaram pela primeira vez e 8 desistiram. A ação aconteceu no Centro de Especialidades Médicas com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Todas as bolsas coletadas foram destinadas ao Banco de Sangue da Unicamp que abastece o Banco de Sangue Regional.