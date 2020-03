Campanha contra a gripe teve início na segunda, dia 23 em Santo Antonio de posse

Na próxima segunda-feira, dia 23 de março, tem início a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe de 2020. Por conta do surgimento do novo coronavírus, também chamado de Sars-Cov-2, o Ministério da Saúde priorizou idosos e trabalhadores da área de saúde no calendário de vacinação. Com o passar dos dias, outros grupos do público-alvo terão direito às doses.

Os indivíduos com mais de 60 anos foram para o primeiro lugar da fila, porque estudos mostram que estariam mais suscetíveis às complicações do novo coronavírus. Atenção: isso não significa que a vacina evita o ataque do Sars-Cov-2.

Em Santo Antônio de Posse, as doses da vacinação serão aplicadas nas unidades de PSF e no Ambulatório de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30. E na Vigilância Epidemiológica, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Os acamados e domiciliados receberão a dose da vacina em casa.

Para evitar a exposição por tempo prolongado, os idosos terão prioridade de atendimento quando compareceram nos locais de vacinação.

Conheça o calendário:

23 de março: início da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde podem tomar a dose.

A partir do dia 16 de abril: o público-alvo é ampliado para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas (hipertensão, diabetes, asma…).

A partir do dia 9 de maio: crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos, pessoas entre 55 e 60 anos incompletos, gestantes, puérperas e indígenas começam a receber a vacina.

O Dia D acontecerá no 9 de maio. É um sábado onde postos de saúde e vários outros pontos oferecerão o imunizante para todo o público-alvo, no Brasil inteiro.

A APRESENTAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO É INDISPENSÁVEL!