Campanha de Castração gratuita realiza 10 castrações na primeira semana

Nesta segunda-feira, 4, foi iniciada a Campanha de Castração de Santo Antônio de Posse, sendo concluída a primeira semana hoje, quarta-feira, 6.

Nesta primeira semana, foram castrados 10 animais, sendo todos procedimentos bem sucedidos pela equipe. As castrações são feitas de segunda, terça e quarta-feira de cada semana, das 8h às 14h, e de quinta e sexta-feira, ficam os espaços dedicados a orientação, agendamentos e retirada de pontos.

Seguindo o cronograma, os trabalhos continuarão na próxima segunda-feira, visando que seja concluída o quanto antes a primeira fila de pessoas cadastradas.

O objetivo da campanha é diminuir os números de abandono e descarte de animais, visto que muitas famílias não tem condições para cuidar dos mesmos.

Como funciona a campanha

O serviço, a princípio, está disponível apenas para as famílias cadastradas no Cadastro Único, em breve o programa será liberado para toda a cidade. Os interessados deverão fazer o agendamento através do site https://pmsaposse.sp.gov.br/cadastro-castracao-gratuita/ ou poderão agendar, também, presencialmente na Academia da Saúde, na rua Luiz Adriano Milanes, 11, no bairro São Judas, das 8h às 14h. Para maiores informações, entrar em contato através do telefone (19) 3896-2556.

Lembrando que maltratar e abandonar animais é CRIME, a Lei contra maus tratos de animais já está em vigor em Santo Antônio de Posse.