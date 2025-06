CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE MARCA ‘JUNHO VERMELHO’ EM JAGUARIÚNA

No próximo dia 21 de junho, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue, em parceria com o Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Dessa vez, a campanha também marcará a ação em comemoração ao “Junho Vermelho”, campanha mundial que enfatiza a importância da doação de sangue e reforça a conscientização das pessoas a respeito dessa prática.

Para celebrar a campanha, o letreiro no portal de entrada de Jaguariúna está com a cor vermelha e permanecerá assim até o final de junho.

A doação de sangue será realizada mais uma vez no Centro de Especialidades Médicas, das 8h às 12h. As doações de sangue coletadas serão destinadas ao Banco de Sangue Regional da Unicamp.

Para doar é necessário preencher a alguns requisitos básicos como: pesar no mínimo 50 kg, apresentar boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita com até 60 anos. Além disso, também é preciso apresentar documento de identificação com foto.

O Centro de Especialidades Médicas fica na Rua Amazonas, 504, Campus I da UniFAJ, no Jardim Dom Bosco.