Campanha de Doação para Hemocentro bate recorde e supera expectativas

Aconteceu nesta sexta-feira (28), mais uma edição da ‘Campanha Municipal de Doação de Sangue’, realizada pela Prefeitura de Cosmópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de uma parceria com o Hemocentro da UNICAMP – Campinas.

A campanha reuniu 99 candidatos, sendo 7 inaptos e 23 doadores pela primeira vez, conseguindo 92 bolsas de sangue, destinadas aos estoques do hemocentro, responsável pelos armazenamentos e abastecimentos na região.

Em julho, a campanha superou as outras edições de 2023, sobretudo em bolsas de sangue recolhidas.

As doações foram realizadas no Centro de Reabilitação de Cosmópolis (CERC), localizado na Avenida da Saudade, 670, Jardim Paulista, em frente à ‘Praça da Saúde’.

A próxima edição da campanha de doações acontece dia 28/09, última sexta-feira do mês de setembro.

A Secretaria Municipal de Saúde e a UNICAMP agradecem pelas participações da população cosmopolense.

Doar sangue é um ato de amor. Doe sangue e salve vidas.