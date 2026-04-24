CAMPANHA DO AGASALHO DE JAGUARIÚNA TERÁ DRIVE-THRU SOLIDÁRIO NO DIA 23 DE MAIO

Começou nesta semana a Campanha do Agasalho 2026 do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, que seguirá até o próximo dia 31 de julho. O objetivo da ação é arrecadar roupas, sapatos, bolsas, cobertores, entre outras peças, que serão distribuídas às famílias cadastradas no Fundo Social.

O ponto alto da campanha acontecerá no próximo dia 23 de maio, quando será realizado o Drive-Thru Solidário, em parceria com a EPTV. A ação vai acontecer das 9h às 12h, no Boulevard do Centro Cultural e visa facilitar a participação da população, permitindo que as doações sejam entregues sem que os doadores precisem sair dos veículos.

Com o tema “Aumente a Temperatura do Bem. Doe!”, a iniciativa tem como objetivo unir forças para ampliar a arrecadação de roupas, cobertores e itens de inverno destinados à população que mais precisa.

Todos os itens arrecadados serão cuidadosamente selecionados e distribuídos a famílias atendidas pelos serviços sociais da cidade.

Confira os pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho de Jaguariúna 2026:

Condomínio Pitangueiras

Condomínio Villagio D’Itália

Condomínio Bernadete

Condomínio Guedes

Supermercado Antonelli

Supermercado Flex Centro e Vargeão

Parque Santa Maria

JBS

Embrapa

Takeda

Pharmainox

Senai

Unicharm

Motorola

SKY

Jaguar Plásticos

Mahle

Colégio da Vila

Escola Integrado

Escola Mackenzie

Escola Avante

Flor Fácil