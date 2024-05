CAMPANHA ‘SOS RS’ TERÁ ‘DRIVE-THRU’ PARA ARRECADAÇÃO DE DOAÇÕES NESTE SÁBADO

A campanha “SOS Rio Grande do Sul, promovida pela Prefeitura de Jaguariúna para arrecadar doações para as vítimas das enchentes naquele estado, irá realizar neste sábado, dia 11 de maio, o “Dia D” de arrecadação com sistema “drive-thru”. A ação vai acontecer no estacionamento do Centro Cultural, das 9h às 14h.

O sistema facilita a entrega das doações, uma vez que as pessoas podem trazer os produtos em seus veículos e efetuar a entrega. Uma equipe da campanha estará no ponto para auxiliar no recebimento dos produtos.

Podem ser doados produtos de higiene pessoal, de limpeza e água potável. A campanha foi lançada pela Prefeitura na última segunda-feira e envolve uma força-tarefa municipal que reúne a Assistência Social e outras oito secretarias, além da Defesa Civil.

As doações também podem ser feitas ao longo desta semana, até sexta-feira, das 8h às 16h, nos seguintes pontos de arrecadação:

Centro Cultural

Centro Dia do Idoso

Ginásio do Azulão

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros

A campanha se encerrará neste sábado. Em seguida, todos os produtos arrecadados serão enviados ao Rio Grande do Sul.

Foto: Ivair Oliveira