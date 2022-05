Campanha União Solidária abre inscrições de projetos para entidades

Estão abertas as inscrições de projetos para a 5ª edição da campanha União Solidária, realizada pelo Instituto CoopConecta, com apoio do Instituto Cocamar e Sicredi União PR/SP, que doaram os prêmios que serão sorteados. A primeira chamada foi de 20 de março a 30 de abril. Já a segunda começou neste mês, voltada para entidades sociais que atendem crianças, adolescentes, adultos, idosos, mulheres, pessoas com deficiência e em tratamento de câncer de 120 municípios do Paraná e São Paulo. As entidades poderão inscrever projetos de custeio de despesas e para a ampliação e melhorias dos serviços.

Funciona assim: as organizações se cadastram em www.campanhauniaosolidaria.com.br, e depois que tiverem o projeto aprovado, receberão cupons de R$ 10 para comercializar na comunidade e de forma on-line – o número de cupons é equivalente ao valor do projeto. Todo o valor comercializado ficará com a entidade.

Além de ajudar os projetos sociais, quem adquirir um cupom participará de sorteios mensais de prêmios pela Loteria Federal. Nesta edição são, no total, 12 iPhones, 3 Fiats Mob e 6 Honda CG Start 160. Os sorteios dos iPhones serão em 29 de junho, 30 de julho, 1º de outubro e 5 de novembro. Haverá ainda sorteio de três motos em 31 de agosto, e os prêmios finais, que são três carros e mais três motos, em 14 de dezembro.

As entidades responsáveis pela venda dos cupons premiados ganharão prêmios extras: R$ 3.000 no caso dos cupons de iPhones e das motos sorteadas em 31 de agosto e R$ 5.000 para quem vender os cupons contemplados no sorteio final. A venda dos cupons físicos e online terá início nesta quarta-feira, dia 11 de maio.

Na última edição, encerrada em dezembro do ano passado, foram arrecadados R$ 3,46 milhões para 536 mil entidades, que atendem 774 mil pessoas. Nas quatro primeiras edições a campanha arrecadou R$ 12,2 milhões.

SOBRE O SICREDI

