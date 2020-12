Campeão brasileiro de Kung Fu, jovem possense se destaca no MMA

O possense, Deivison Vitorio, participou no último sábado, dia 5 de dezembro, da 4ª edição do Honor Fighting Championship (HFC), realizado na cidade de Sumaré, e voltou para casa como campeão. O jovem participa do “Shao Lin Kung Fu/CIEF Posse”, projeto oferecido pela Prefeitura Municipal.

Com diversos títulos conquistados em campeonatos de Kung Fu Wushu, entre eles o de bicampeão do Campeonato Brasileiro, o atleta tinha como objetivo ingressar em competições de MMA. Para realizar o sonho de se tornar um profissional do UFC, Deivison se prepara há anos e treina diariamente com o professor Paulo Ricardo de Oliveira. Além do Kung Fu, Deivison também pratica Jiu-Jitsu.

HONOR FIGHTING CHAMPIONSHIP (HFC)

Em sua primeira participação no cenário de MMA, Deivison se tornou campeão do Honor Fighting Championship, após lutar contra o adversário Matheus, atleta da academia Multi Fight, da cidade de Americana.

Para Deivison, a vitória mostra que a dedicação e o esforço valeram a pena. “Nós nos preparamos e esperávamos por este resultado, fui e fiz meu dever de casa”, afirma.

Esta é a 4ª edição do campeonato HFC que envolve lutas de modalidades como MMA, Boxe, K1, Subcage e Jiu-Jitsu.

PROJETO SHAO LIN KUNG FU/CIEF POSSE

O Projeto Shao Lin Kung Fu/CIEF Posse oferece aulas gratuitas para crianças de 8 a 18 anos, ministradas pelo professor Paulo Ricardo de Oliveira. Os encontros acontecem aos sábados, das 14h00 às 17h e aos domingos das 9h30 às 12h, no CIEF – Elisabete Lala Villalva.

Atualmente, por conta da pandemia do Covid-19, e seguindo instruções dos órgãos de saúde, as aulas encontram-se suspensas.