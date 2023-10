Campeonato de Futebol Amador Série Ouro A terá 16 jogos disputados neste domingo, 29

As 32 equipes entram em campo para disputa da quinta rodada da competição27/10/2023 – 14:14

São Bernardo x Unidos do Novo Campos Elíseos se enfrentaram na última rodada

A quinta rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A será disputada no domingo, dia 29, em 13 praças esportivas de Campinas. O campeonato conta com alta média de gols e segue bastante equilibrado.

Os 32 times entram em campo neste fim de semana para reta final da fase classificatória do torneio. Com a competição chegando ao fim da fase de grupos, a quinta rodada é crucial para as equipes que buscam uma vaga nas fases finais do campeonato.

As últimas três rodadas serão decisivas para definir os quatro classificados de cada grupo que seguirão para a disputa das oitavas-de-final.

As melhores campanhas, até aqui, são do E.C. Cruzeirinho, Galácticos FC, Grêmio Cafézinho e Bangu Futebol Clube, todas com dez pontos somados até o momento. O Atlético de Madrid – Cps/Vila Formosa é o único time que ainda não somou pontos.

Destaque para os confrontos entre as equipes do SE Unidos do novo Campos Elíseos contra o FC Bayern Itajai. Ambos somam 9 pontos e brigam pela liderança do grupo B. Outro jogo que merece atenção é a partida entre Granada FC e AE Acadêmicos DIC VI, confronto que reúne as equipes que lideram o grupo D.

Confira os jogos do próximo domingo, 29

Praça Argemiro Roque (São Bernardo)

8h30: Vila Rica X E.C. 31 Novo Horizonte

10h30: São Bernardo Esporte Clube X Galácticos FC

Praça Jardim Fernanda

8h30: Fernanda FC X Amigos Football Club

10h30: E.C.Cruzeirinho X Matina FC/Colorado CB

Praça de Esportes Santa Mônica

8h30: Cr Flamengo Sta Mônica X Atletico São Marcos So Mulekes

Praça de Esporte Jose Moreira (Arena Boa Vista)

8h30: Vila Boa Vista Futebol Clube X Parque Anhumas Futebol Clube

Praça dos Trabalhadores

9h30: Monte cristo fc X Família Campo belo

11h30: Granada FC X A.E. Acadêmicos DIC VI

Praça de Esportes Vida nova (P.E Dom Bosco)

8h30: Imperial Vida Nova X Atlético de Madrid – Cps / Vila Formosa

Praça de Esportes Adolecir Batista de Souza (São Cristóvão)

11h: Ud. Adhemar De Barros X São Luís

Praça de Esportes Domingos Peres Flores

8h30: Esporte Clube Pureza X Bangu Futebol Clube

Praça Antônio Claudio (Lixão)

11h30: SE Unidos do novo Campos Elisios X FC Bayern Itajai

Arena Cafezinho

11h: Grêmio Cafézinho X EC Três marias

Praça de Esportes Estoril

11h: Bartira’s FC X Carlos Lourenço Futebol Clube

Praça Esportiva José Maria Gasparoni (Pq. Brasília)

11h: Parque Brasília FC X Oziel FC

Esporte Clube Alvorecer

11h: COFA Vila Costa e Silva X Santinho Futebol Clube