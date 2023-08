Campeonato de Futsal Amador de Holambra começa nesta quarta-feira

O Campeonato de Futsal Amador de Holambra promete agitar o Ginásio Municipal a partir desta quarta-feira, dia 23 de agosto. Treze equipes disputam a competição, que reúne jogadores acima de 16 anos. A primeira partida está marcada às 19h. A entrada é gratuita.

O jogo de abertura é entre Figueirense e Fênix. Em seguida será vez de Jack Flores e Estrela Azul se enfrentarem. Para fechar a 1ª rodada, às 20h, entram em quadra Tamo Junto e Bang Bang.

“A competição tem por finalidade incentivar a prática de atividade física e proporcionar momentos de lazer e diversão aos participantes”, disse o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello Machado de Souza. “Faço um convite para que a população prestigie e venha torcer”.

O torneio tem final prevista para 4 de outubro. O campeão e o vice-campeão ganham troféu e medalha. O artilheiro, a defesa menos vazada, o melhor jogador do campeonato e o destaque da final recebem troféu.

Campeonato de Futebol Veteranos

A bola rolará também no gramado em Holambra ao longo das próximas semanas. No dia 1º de setembro é a vez da abertura do Campeonato de Futebol Veteranos, que reúne participantes com idade igual ou superior a 35 anos. A primeira partida, entre Imigrantes e Rincão, está marcada para às 19h. Em seguida tem duelo entre Jack Flores e Real Conquista, às 20h30. Os jogos ocorrerão no Estádio Municipal Zeno Capato, com entrada gratuita.

Quatro times participam do torneio e as disputas serão realizadas sempre às sextas-feiras, com exceção da grande final, marcada para 11 de outubro, quarta-feira, às 19h30.