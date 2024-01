CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO COMEÇA NO DOMINGO COM 6 EQUIPES NA DISPUTA

O4º Campeonato Municipal de Futsal Feminino terá início no domingo, dia 21 de janeiro, no Ginásio “Azulão”. Neste ano, seis times estão na disputa pelo tão sonhado troféu de campeão.

A competição é organizada pela secretaria de juventude, esportes e lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

O primeiro duelo do campeonato será entre o time Poderosas contra o Aliança, às 8h30. Depois, o Coringão enfrenta a equipe do Madrid. Para fechar a primeira rodada, as atuais campeãs do Adaga duelam contra o Audaz.

FORMA DE DISPUTA

Nesta primeira fase, as seis equipes se enfrentam entre si, em turno único. As quatro melhores se classificam para as semifinais.

HISTÓRICO

A UniFAJ foi a campeã da primeira edição do Campeonato Municipal de Futsal Feminino. O troféu da segunda edição ficou com o time Poderosas. Já as vencedoras da terceira edição foram as meninas do Adaga.

Foto Ilustrativa