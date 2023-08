CAMPEONATO DE VETERANOS CONHECERÁ FINALISTAS NESTE DOMINGO

Jaguariúna conhecerá neste domingo, dia 6 de agosto, os finalistas do Campeonato Municipal de Futebol Veteranos. Bola+1 x Dom Bosco e Roseira x Máfia fazem as semifinais da competição. Os jogos serão realizados às 8h e às 10h, no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”.

As quatro equipes venceram os seus respectivos jogos no último domingo (30) e agora vão para o tudo ou nada na busca pelo título. Em caso de empate, a decisão será por cobrança de pênaltis.

A competição é organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, e teve início em junho.