Campeonato Futsal de Verão ultrapassa a marca de 660 gols em Artur Nogueira

Ao todo foram realizados 82 jogos nas categorias Série A masculino, Feminino Livre e Série B Masculino

O Campeonato Futsal de Verão foi encerrado na última sexta-feira (18), no Ginásio de Esporte Maurício Sia, e agitou Artur Nogueira. Após 82 jogos eletrizantes realizados ao longo de um mês, foram marcados 664 gols somando as categorias Série A masculino, Feminino Livre e Série B Masculino. Os grandes campeões foram respectivamente Jatobá/Os Craques, Real Futsal e São Vicente.

De acordo com a Secretaria de Esporte, a Série A foi disputada por 9 equipes em 20 partidas diferentes. Já os 10 times femininos realizaram 24 disputas rumo à final. E, por fim, a Série B masculina contou com o maior número de participantes, com 22 equipes, que se confrontaram em 38 jogos.

Confira o resumo completo do campeonato 2022:

SÉRIE A

Jogadores cadastrados: 107

Equipes participantes: 9

Quantidade de Gols Marcados: 153

Média de Gols por partida: 7,65

Total de Cartões Amarelos: 52

Média de Cartões Amarelos por jogo: 2,6

Total de Cartões Vermelhos: 2

Média de Cartões Vermelhos por jogo: 0,1

Artilheiro: JOSÉ DIOGO BELUZZO DE JESUS – ROMA F.C com 8 gols

Melhor ataque: SÓ PERFIL

Melhor defesa: ITAMARATY F.C

FEMININO

Jogadores cadastrados: 141

Equipes participantes: 10

Quantidade de Gols Marcados: 182

Média de Gols por partida: 7,58

Total de Cartões Amarelos: 16

Média de Cartões Amarelos por jogo: 0,67

Total de Cartões Vermelhos: 1

Média de Cartões Vermelhos por jogo: 0,04

Artilheira: THAIS DE LIMA OLIVEIRA – E.C JUVENTUS/LIDER PISCINAS com 10 gols

Melhor ataque: E.C JUVENTUS/LIDER PISCINAS

Melhor defesa: REAL FUTSAL F.C

SÉRIE B

Jogadores cadastrados: 246

Equipes participantes: 22

Quantidade de Gols Marcados: 329

Média de Gols por partida: 8,66

Total de Cartões Amarelos: 97

Média de Cartões Amarelos por jogo: 2,55

Total de Cartões Vermelhos: 7

Média de Cartões Vermelhos por jogo: 0,18

Artilheiro: MATHEUS HENRIQUE BATISTA – MAGNUS F.C com 13 gols

Melhor ataque: PURA AMIZADE B

Melhor defesa: OUSADOS F.C