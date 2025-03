CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO COMEÇA EM JAGUARIÚNA

A bola rolou neste domingo, dia 9 de março, no Ginásio do Azulão para a rodada de abertura do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2025.

Na primeira partida, Poderosas e Adaga fizeram um jogo equilibrado e empataram em 1 a 1. Já no segundo jogo, o Coringão mostrou sua força e goleou o Taurus pelo placar de 5 a 0. Com esse resultado, as meninas do Coringão também assumem a primeira colocação na classificação geral, com 3 pontos.

A segunda rodada do campeonato será neste domingo, dia 16 de março, com os jogos: Madri x Coringão, às 9h, e Taurus x Poderosas, às 10h, no Ginásio do Azulão.