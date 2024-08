CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL E DE FUTEBOL VETERANOS MOVIMENTAM FINAL DE SEMANA EM JAGUARIÚNA

Quatro jogos da Taça Ouro do Campeonato Municipal de Futsal Amador e outras cinco partidas do Campeonato de Futebol Veteranos movimentaram o final de semana em Jaguariúna.

No futsal, foram 25 gols no domingo, na terceira rodada da competição, no Ginásio do Azulão. Já no Veteranos foram 18 gols em cinco partidas, válidas pela oitava etapa do campeonato, também no domingo, com jogos nos campos da Roseira de Cima e Roseira de Baixo e no Azulão.

As duas competições são promovidas pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

A segunda rodada da Taça Prata do Futsal será realizada neste sábado, dia 10 de agosto, com jogos na Roseira de Baixo e no Azulão.

CONFIRA OS RESULTADOS:

Futsal Amador – Taça Ouro

Revelação 3 x 2 Villa Nassif

Napoli 2 x 4 Olímpico

Planalto 2 x 6 Família Planalto

Resenha 1 x 5 Barcelona

Campeonato de Futebol Veteranos

Roseira 1 x 0 Máfia

Cruzeiro 2 x 4 Independente

Beira Rio 0 x 4 União

Amigos do Floripa 0 x 3 Juventus

Dom Bosco 2 x 2 Inter

Foto: divulgação