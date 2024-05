Campinas Confirma Mais 7 Mortes por Dengue: Epidemia se Torna a Maior da História da Cidade

A cidade de Campinas registrou hoje mais sete mortes causadas pela dengue, elevando o total de óbitos pela doença em 2024 para 30. As vítimas, que incluem uma jovem de 24 anos e seis homens idosos, faleceram entre os dias 2 e 4 de abril, conforme informações das autoridades de saúde locais.

O aumento alarmante no número de mortes reflete a gravidade da atual epidemia, que já é considerada a maior que Campinas enfrentou em sua história. A dengue, uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, tem se espalhado rapidamente, causando preocupação e mobilizando recursos em toda a cidade.

Perfil das Vítimas

A jovem de 24 anos, sem comorbidades cuja identidade não foi divulgada, representa uma trágica exceção à predominância de vítimas idosas nesta epidemia. Os outros seis falecidos são homens, todos acima dos 75 anos, faixa etária que tem se mostrado particularmente vulnerável às complicações da dengue.

Medidas de Prevenção Pessoal

Para evitar a infecção, as autoridades recomendam:

Uso de Repelentes: Aplicar repelentes nas áreas expostas do corpo.

Roupas Adequadas: Vestir roupas que cubram a maior parte do corpo.

Cuidados Domiciliares: Manter recipientes de água fechados e evitar o acúmulo de água parada.

Um Apelo à Responsabilidade

A população deve permanecer vigilante e seguir as recomendações das autoridades de saúde. A participação ativa de todos é essencial para controlar e eventualmente erradicar essa epidemia devastadora.

A colaboração entre governo, profissionais de saúde e população é o caminho para superar essa crise e proteger a saúde de todos.