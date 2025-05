Campinas é sede do maior evento do setor funerário do Brasil

O segmento de death care, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos e na Europa, consolida-se no Brasil com um faturamento expressivo. De acordo com levantamento realizado pela Zurik Advisors, serviços e planos funerários movimentam mais de R$ 13 bilhões ao ano no País. Reflexo das inovações e da profissionalização do setor, a Exposição Nacional de Artigos Funerários (Exponaf) chega à 5ª edição como o evento mais importante do segmento no Brasil e um dos mais expressivos do mercado internacional. Realizada de 21 a 23 de maio, no Expo D. Pedro, em Campinas (SP), a Exponaf vai reunir mais de 100 expositores em uma estrutura de 10 mil m2.

Cada vez mais abrangentes, os serviços funerários não se limitam a preparar velórios e realizar sepultamentos. Planejamento da cerimônia, assistência aos trâmites burocráticos são alguns entre muitos trabalhos desempenhados por profissionais especializados do segmento.

Além de reunir representantes de sindicatos e associações, a Exponaf escolhe o Complexo Expo D. Pedro, um dos maiores espaços multiuso para eventos do País, para expor produtos e serviços inovadores em death care. O evento também favorece o networking entre profissionais do setor, capacitação e conhecimento por meio de palestras e debates.

“A Exponaf é uma oportunidade para que profissionais e empresas do setor funerário, não só do Brasil, mas também do Exterior, tenham acesso a tecnologia, inovação e conhecimento em um único lugar”, afirma Marceli Oliveira, superintendente do Expo D. Pedro. “O Complexo, com toda a estrutura e comodidade exigidas por um evento de grande porte como este, tem a expectativa de receber milhares de visitantes”, completa.

As palestras e os encontros realizados nos três dias do evento contam com a participação de especialistas renomados, como Regina Gianetti, que aborda o tema “Saúde mental”. Eduardo Tevah traz reflexões sobre “A era da construção do cliente”. Nome de peso, Luis Rasquilha discute tendências do futuro, enquanto Renata Barcelos apresenta insights sobre transformação digital, e Dalton Sardenberg, sobre governança corporativa.

A inovação também tem lugar nas palestras com Gustavo Donato. Adriano Salviato faz uma abordagem sobre “sucessão familiar” e Érica Belon, sobre “neurociência para a gestão empresarial”. No encerramento das palestras, Monja Coen oferece reflexões a respeito da espiritualidade no luto.

O Complexo

Um dos maiores espaços multiuso para eventos do interior de São Paulo, o Expo D. Pedro, localizado em Campinas (SP), tem estrutura planejada para eventos corporativos de médio e grande portes, feiras, eventos religiosos, congressos, conferências, palestras, formaturas e outros.

Os espaços modulares no Centro de Convenções se adaptam a eventos de pequeno, médio e grande portes, chegando a uma área total de 5 mil m². Já o Centro de Exposições tem 7 mil m2 de área. Ambos os espaços são integrados de forma horizontal, facilitando a logística de organização de eventos dos mais diversos, totalizando uma ampla área horizontal de 12 mil m², encontrada somente em algumas poucas praças no Brasil.

A versatilidade do espaço, com ampla área de estacionamento, a segurança, a localização e conveniência, ao lado do shopping Parque Dom Pedro, e a comodidade de acesso pela Rodovia D. Pedro I são grandes atrativos do Complexo.