Campinas ganha Centro Especializado em Reabilitação no distrito de Sousas

Crédito: Fernanda Sunega

Além de realizar reabilitação física para crianças e adultos, unidade executa a avaliação de crianças com alterações do desenvolvimento cognitivo e oferta a reabilitação cognitiva para este público-alvo

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou da cerimônia de entrega do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Jorge Rafful Kanawaty na manhã desta quinta-feira, 27 de junho, na sede da unidade, no distrito de Sousas. O imóvel do antigo Centro de Referência em Reabilitação (CRR) passou por ampla reforma, o que permitiu a saúde implementar um novo modelo de assistência e ampliar o serviço.

Antes, a unidade realizava somente reabilitação física para crianças e adultos. Agora, também passa a executar a avaliação de crianças com alterações do desenvolvimento cognitivo e ofertar a reabilitação cognitiva para este público-alvo. Dentro desta reabilitação será feita intervenção com crianças com autismo.

“As crianças com autismo ou crianças com outros atrasos no desenvolvimento intelectual mereciam um centro especializado como este. Uma demanda grande é sobre o diagnóstico de autismo. E este centro está preparado para fazer este diagnóstico”, disse Dário Saadi.

O prefeito lembrou que todos enfrentaram a maior crise sanitária da história recente do mundo. “Neste período nós tivemos que suspender atendimentos de cirurgias eletivas, consultas de especialidades e a rede de saúde se dedicou ao atendimento da pandemia. E nós vencemos. Campinas foi referência no atendimento à pandemia. Não só atendendo a população de Campinas mas da região e de pacientes de cidades distantes. Fizemos a vacinação mais elogiada do País, com hora marcada, sem tumulto, agendamento pela internet”, lembrou o prefeito.

“Agora voltamos depois da pandemia para buscar a demanda reprimida. Com esforço da equipe técnica da secretaria de saúde enfrentamos os desafios e avançamos bastante. Principalmente a estruturação, a reforma e as requalificações. Tivemos a implantação da saúde digital – Campinas é referência em saúde digital e telemedicina no País”, disse Dário Saadi.

“Este centro de referência sempre foi dedicado ao atendimento de pessoas com deficiência física, temporária ou permanente. E agora estamos dando um passo muito importante no município que é a reabilitação intelectual e infantojuvenil. Estamos emprenhados em fazer isso com muita qualidade, capacitando equipe, reorganizando o espaço para caber a clientela e os atendimentos necessários”, disse a coordenadora do Centro Especializado em Reabilitação, Raquel Hokama.

Estavam presentes na inauguração o secretário de Saúde, Lair Zambon, e a vereadora Débora Palermo, que representou a Câmara de Vereadores de Campinas.

Investimento

A reforma foi realizada entre outubro de 2023 e junho deste ano. O investimento total nas obras foi de R$ 1,2 milhão, incluindo R$ 170,9 mil de emenda impositiva da vereadora Débora Palermo, R$ 89,2 mil de emenda de vereadora Mariana Conti, e R$ 123,7 mil de emenda do deputado de São Paulo, Coronel Nishikawa.

O que é o serviço

O CER é um serviço da atenção especializada, que oferece atendimento integral às pessoas com deficiência física e outros agravos, sejam de ordem motora e/ou neurológica, com vistas a promover a maior funcionalidade possível nas atividades do autocuidado e de vida diária.

O acesso se dá a partir dos serviços da atenção primária, pautando-se pela lógica do trabalho multiprofissional em intervenções terapêuticas coletivas ou individuais, envolvendo famílias e cuidadores no processo de reabilitação, bem como favorecendo a articulação em rede para o cuidado das pessoas com deficiência física.

Entre 2022 e 2023, o centro realizou 40,3 mil procedimentos ambulatoriais e entregou 2.228 OPMS (órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção).

Entre os adultos assistidos, quase metade foi por motivo de amputação de membros inferiores, 21% por AVC, 10% por traumatismo cranioencefálico e os demais por doenças neurodegenerativas, polineuropatias e cânceres.

Histórico

O CRR foi municipalizado no fim da década de 80, a partir do serviço de fisioterapia do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Iamps), que ofertava atendimentos em fisioterapia para usuários encaminhados pela especialidade de fisiatria.

Gradativamente houve ampliação do serviço, com oferta de atendimentos aos usuários com necessidade de reabilitação física, em virtude de agravos ortopédicos, reumatológicos, traumatológicos e neurológicos, com incorporação de outras categorias profissionais, como ortopedistas, neurologistas, assistentes sociais, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) está localizada na Rua Atílio Miatto, 210, Arboreto dos Jequitibás, Conjunto Habitacional Vila Santana, distrito de Sousas, Campinas.