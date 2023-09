Campinas já tem 48 pontos de wi-fi grátis espalhados pela cidade

O acesso é feito por meio de login na rede Campinas Digital; pontos de ônibus, centros de saúde e outros espaços públicos estão contemplados

Lagoa do Taquaral é um dos pontos que conta com acesso w-fi grátis

Campinas tem quase 50 pontos de wi-fi grátis espalhados pela cidade para uso da população. A conexão à internet de banda larga é oferecida em locais de interesse público como praças, pontos de ônibus, centros de saúde e escolas. A rede é mantida e administrada pela IMA (Informática de Municípios Associados), empresa de tecnologia da Prefeitura de Campinas.

Para ter acesso gratuito, basta fazer o cadastro uma única vez para se conectar em qualquer localidade coberta pela rede Campinas Digital. O tempo de conexão é de 40 minutos, mas o login pode ser feito sucessivas vezes, sem qualquer limitação.

O cadastro é uma obrigação legal imposta pelo Marco Civil da Internet do Brasil (Lei federal 12.965/2014). Ajuda a evitar o uso fraudulento da internet e combate a disseminação de pornografia infantil, entre outros.

Atualmente há 48 pontos de conectividade como os Largos do Rosário e da Catedral, pontos de ônibus da avenida Francisco Glicério, parques Dom Bosco (Vida Nova), Luciano do Valle (Vila União), Portugal (Lagoa do Taquaral), além das praças Beira Rio (Sousas) e Concórdia (Campo Grande). Centros de saúde, hospitais, rodoviária, escolas municipais, entre outros serviços públicos também contam com pontos de wi-fi. Confira a lista completa no link: https://www.ima.sp.gov.br/wifi-gratis

O início da implantação desse projeto se deu em 2009, em prédios municipais, mas foi a partir de 2016 que começou a ganhar força e se expandir para vários pontos da cidade.